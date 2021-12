चूहे से पैदा होकर इतना भयावह बना ओमिक्रॉन वायरस ? डरा रही है ये थ्योरी

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 दिसंबर: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आज तक 30 से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। इसको लेकर दुनियाभर में अभी रिसर्च ही चल रहे हैं और जितनी तेजी से यह फैलता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसकी उत्पत्ति को लेकर नई-नई थ्योरी भी सामने आ रही है। विश्वभर में एक्सपर्ट इसकी प्रकृति को समझने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला मामला सामने आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन यह कोविड-19 के अगले लहर पैदा होने का बहुत ही संभावित कारण माना जा रहा है। अब एक नई थ्योरी सामने आई है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कोविड का यह वेरिएंट इंसान के शरीर से पैदा न होकर रोडेंट या गिलहरी-चूहे जैसे किसी कुतरने वाले जीव के शरीर से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है!

English summary

Omicron variant of the coronavirus has evolved from the body of a rodent, some scientists are emphasizing on this theory