Corona Variant 'Deltacron':कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत समेत दुनिया भर में जाड़ा आते ही कोरोना के नए केस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वहीं कोरोना के अब तक कई जानलेवा वेरिएंट आ चुके हैं जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। वहीं इस सबके बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। आइए जानते हैं ये नया वेरिएंट क्‍यों इतना खतरनाक बताया जा रहा है?

जानें क्‍या भारत में इस नए वेरिएंट की हो चुकी है एंट्री

हालांकि भारत के लिए सुकूल वाली बात ये है कि ये डेल्‍टाक्रान के केस अभी तक भारत में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। यानी कि अभी भारत में इस नए वेरिएंट की एंट्री नहीं हुई है लेकिन ऐशियाई देशों में डेल्‍टाक्रान के नए केस सामने आ रहे है। ये वहां कई स्‍थानों में बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को भी इस वेरिएंट को लेकर सर्तक हो जाने की जरूरत है क्‍योंकि अब तक कोरोना के सभी वेरिएंट भारत में विदेशों से कैरी होकर आए और यहां के नागरिकों के लिए काल साबित हुए।

डेल्टा और ओमिक्रान वेरिएंट से भी ज्‍यादा क्‍यों है खतरनाक

रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का ये नया स्‍ट्रेन डेल्टाक्रॉन, डेल्टा और ओमाइक्रोन से भी खतरनाक है। ऐसा इसलिए है कि डेल्‍टाक्रान के कोरोना का एक ऐसा स्‍ट्रेन है जिसमें डेल्‍टा और ओमिक्रान दोनों का मिश्रण है। डेल्‍टाक्रान में डेल्‍टा जैसे मरीज के फेफड़ों पर हमला करने की क्षमता है वहीं ओमिक्रान की तरह आसानी से और तेजी से फैलने की क्षमता है। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है भारत में अभी तक कोई 'डेल्टाक्रॉन' मामले नहीं हैं।

स्‍टडी में बताया गया ये कितना हो सकता है घातक

फॉर्च्यून वेल की रिपोर्ट के अनुसार 'डेल्टाक्रॉन' का प्रारंभिक मामला जनवरी में सामने आया था, लेकिन इसका स्‍ट्रेन अब नए कोविड वेरिएंट XBC, XAY और XAW के रूप में सामने आया है। नेचर रिव्यू इम्यूनोलॉजी में पब्लिश स्‍टडी के अनुसार ये हाइब्रिड डेल्टा वेरिएंट जितना घातक हो सकता है और ओमिक्रॉन की तरह रिकॉर्ड-सेटिंग ट्रांसमिशन हो सकता है।

एशियाई देशों में फैल रहा है

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि XBC- डेल्टा और "स्टील्थ ओमिक्रोन" BA.2 का एक कॉम्बिनेशन है जो फिलीपींस जैसे एशियाई देशों में फैल रहा है। इसमें समूह में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में लेने की क्षमता है।

