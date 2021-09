दुनिया में ड्राइविंग के लिए मुश्किल शहरों में चौथे नंबर पर दिल्ली, भारत का यह शहर पहले स्थान पर

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 19 सितंबर: यूनाइटेड किंग्डम की एक कार शेयरिंग कंपनी हाइयाकार ने दुनियाभर के अत्यधिक आबादी वाले 36 महानगरों का विभिन्न मापदंडों के आधार पर एक सर्वे किया है, जिसमें यह पता किया गया कि किस शहर में ड्राइविंग करना मुश्किल और बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। इन मापदंडों में उस शहर की आबादी, वहां का जनसंख्या घनत्व, सकड़ों की स्थिति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैसी सुविधाएं हैं, सड़क दुर्घटनाओं के कितने मामले सामने आते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति कैसी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि, ड्राइविंग पर इन सभी चीजों का आनुपातिक असर पड़ता है। मसलन, सड़कों की स्थिति अच्छी होगी और जाम कम लगेगा तो ड्राइविंग करना ज्यादा आसान होगा। यदि स्थिति खराब होती है तो जाहिर है कि गाड़ी चलाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है।

English summary

According to a survey conducted in the UK, driving in the country's financial capital Mumbai is the most difficult in the world and Delhi is the fourth such city