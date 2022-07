चीन ने कर दी बड़ी गलती, लोगों की जिंदगी खतरे में! धरती पर तेजी से बढ़ रही ये मुसिबत

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 29 जुलाई: चीन (China) की एक लापरवाही धरती (Earth) के लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। बता दें कि, चीन ने लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट (Long March 5B Rocket) लॉन्च किया है, जिसका एक हिस्सा वापस पृथ्वी पर गिरेगा और वो धरती की तरफ तेजी बढ़ रहा है। चीन ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट का ये हिस्सा धरती पर गिरेगा और ये कहां गिरेगा इसके ऊपर चीन का कोई कंट्रोल नहीं है। ये तीसरी बार है कि जब चीन ने लॉन्च हुए रॉकेट के हिस्से को धरती पर गिराने का फैसला किया है। साल 2020 और 2021 वो पहले भी ऐसा कर चुका है।



English summary

The remnants of the massive Chinese rocket that delivered a new module to its space station on Monday are expected to fall to Earth early next week, according to US Space Command, which is tracking the rocket's trajectory.The 23-ton Long March 5B rocket which carried the Wentian laboratory module, took off from Hainan Island at 2:22 p.m. local time Sunday, July 24, and the module successfully docked with China's orbital outpost.