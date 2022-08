पश्चिमी अफ्रीकी देश माली फिर खूनी जंग की बनी गवाह, आतंकी हमलों में 42 सैनिकों की मौत

International

oi-Artesh Kumar

बमाको, 11 अगस्त : पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की धरती एक बार फिर से सैनिकों के खून से लाल हो गई। माली सरकार ने बुधवार को बताया रविवार को टेसिट शहर में हुए आतंकी हमलों में उनके 42 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 22 गंभीर रूप से घायल हुए है। माली की सरकार ने खूंखार आंतकी संगठन इस्लामिक स्टेट(आईएस) से जुड़े किसी संगठन पर हमले का आरोप लगाया है। मालियन सेना के उपर आतंकियों का यह अब तक का सबसे जबरदस्त हमला बताया जा रहा है।

English summary

It was one of the deadliest attacks in recent years for the Malian army, which has been battling a decade-long insurgency by militant groups that have spread across West Africa's Sahel region.