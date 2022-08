टूटे दांतों वाला 'निर्दयी' दैत्याकार जीव, जो करोड़ों साल पहले समुद्र पर करता था राज, मिले उस 'राक्षस' के अवशेष

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 28: हमारी दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसका खुलासा करोड़ों साल तक होता रहेगा, फिर भी रहस्य कम नहीं होंगे। समुद्र में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक ऐसे दैत्याकार जीव की खोज की है, जिसका एकछत्र राज्य समुद्र में चलता है। उस वक्त एक तरफ जहां धरती पर डायनासोर अपना शासन करते थे, तो समुद्र में टूटे दांतों वाला ये दानव बाकी जीवों के लिए यमराज था।

English summary

The remains of a dastardly hunter who ruled the sea 66 million years ago have been found, which was more than 30 feet in length.