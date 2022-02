WHO की लिस्ट देखिए, इन देशों में दो साल बाद भी नहीं पहुंचा कोरोना वायरस, जानिए कौन है इनका रक्षक

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जिनेवा, 18 फरवरी: विश्व में आज भी ऐसे देश बचे हुए हैं, जिन्हें कोविड छू भी नहीं पाया है। दो देश तो ऐसे हैं, जो हाल तक खुद को सुरक्षित बचाए हुए थे, लेकिन अभी-अभी वहां कोरोना वायरस पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 10 ऐसे देशों की लिस्ट दी है, जो कोविड-19 से अबतक सुरक्षित बचे हुए हैं। लेकिन, जो देश अभी तक वाकई कोरोना से बचे हुए हैं, उन सबके साथ एक सामान्यता है, जो उनकी सुरक्षा कर रहा है। बड़ी बात ये है कि कोविड से सुरक्षित रहने के बावजूद इनमें से ज्यादातर देशों में कोविड टीकाकरण की रफ्तार संतोषजनक है।

English summary

Seven countries in the world are still free from Covid, infection have reached in two countries some time ago-WHO list