कब्रिस्तान में प्रेमी जोड़े ने करवाया प्री-वेडिंग फोटोशूट, कब्र में लेटा दूल्हा, नकली अंतिम संस्कार

International

oi-Abhijat Shekhar

बैंकॉक, जनवरी 10: पिछले कई सालों से शादी से पहले प्री-वेडिंग फोटोशूट करवाने का चलन काफी ज्यादा बढ़ा है और कपल अलग अलग रोमांटिक जगहों पर जाकर फोटोशूट करवाते हैं। फोटोशूट करवाने के लिए कपल अलग अलग आकर्षक जगह जाते हैं और मनमोहन थीम चुनते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, जो अलग करने के चक्कर में कुछ अजीब ही कर बैठते हैं। बैंकॉक में एक कपल ने कब्रिस्तान के थीम में फोटोशूट करवाया है।

एशियन यूनिकॉर्न...सिर्फ एक बार दिखा है रहस्यमयी मायावी गेंडा, इस बार नहीं मिला तो हो जाएगा विलुप्त

English summary

In Thailand, a Couple has got a pre-wedding photoshoot done on the theme of the cemetery, in which there is also a theme of graveyard.