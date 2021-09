अमेरिका से नहीं ले पाया बदला, तो तालिबान ने पूर्व मंत्रियों-सांसदों के खिलाफ शुरू की ये मुहिम

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 9 सितंबर: तालिबान ने अफगानिस्तान के बैकों को फरमान जारी किया है कि वह अफगानिस्तान की पिछली सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे। दरअसल, अमेरिका की सख्ती से तालिबान भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और अफगानिस्तान की अधिकतर चल संपत्तियां उसके हाथ से अबतक बाहर है। करीब 1,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की चल संपत्ति हाथ में नहीं आ पाने के चलते तालिबान बौखलाया हुआ है, इसलिए उसने अमेरिका के समर्थन से चली पिछली सरकार में काम करने वालों को टारगेट करना शुरू कर दिया है।

English summary

Taliban has asked the banks of Afghanistan to freeze the bank accounts of all former government employees and MPs and ministers