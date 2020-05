कोरोना वायरस: ईरान भारत के पारसियों की तारीफ़ क्यों कर रहा?

International

bbc-BBC Hindi

कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे ईरानियों के दिल में इन दिनों हिंदुस्तान के पारसियों के लिए मोहब्बत उमड़ रही है.

ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात का ज़िक्र भी किया है कि पारसी लोग सदियों पहले हिंदुस्तान जाकर बस गए थे.

शुक्रवार को विदेश मंत्री जव्वाद ज़रीफ़ ने ट्विटर पर कोविड-19 से जारी लड़ाई में मेडिकल हेल्प भेजने के लिए भारत के पारसियों का शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने कहा, "भारत के पारसियों के दिल में ईरान के लिए आज भी मोहब्बत कायम है. उनकी तरफ़ से ईरानियों के लिए भेजे गए कोविड-19 हेल्थ पैकेज के बदले तहे दिल से शुक्रिया."

हालांकि जावेद जरीफ़ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये पैकेज कब भेजे गए थे.

The Parsis of India—Zoroastrians whose ancestors long ago emigrated to India—have remained ever faithful in their love for Iran. Grateful for their #Covid19 package for Iranians.

We also sent 40,000 advanced Iran-made test kits to #Germany, #Turkey and others.#InThisTogether