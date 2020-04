कोरोना वायरस: जैक मा की मदद क्या जिनपिंग को खटक रही है?

International

कोविड-19 की महामारी के बीच चीन के सबसे दौलतमंद व्यक्ति जैक मा ने पिछले महीने ही ट्विटर पर अपना एकाउंट खोला है.

अभी तक उन्होंने जितने भी ट्वीट किए हैं, वो सब के सब दुनिया भर के देशों को भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई के बारे में हैं.

चीनी उद्योगपति जैक मा की इस बेमिसाल मुहिम से दुनिया का शायद ही कोई देश अब तक अछूता रहा है.

अपने पहले संदेश में जैक मा ने बड़े उत्साह से लिखा, "एक दुनिया, एक लड़ाई!" उनका दूसरा संदेश था, "हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं!"

अरबपति उद्योगपति जैक मा की तरफ़ से भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई अभी तक 150 से भी ज़्यादा देशों को मिल चुकी है. इस मेडिकल सप्लाई में फ़ेस मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक शामिल हैं.

जीवन-रक्षक मेडिकल सप्लाई हासिल करने के लिए दुनिया भर में मची होड़ में पिछड़ जाने वाले देशों को भी इसका फ़ायदा हुआ है.

2020 has been a difficult year. We need more hope. Today is the International Day of Forests. Jack Ma Foundation will plant another 1 million trees in the desert this year. Together, let's make the earth greener and better! #IntlForestDay pic.twitter.com/CLrgN7TwYs

लेकिन जैक मा के आलोचक और यहां तक कि उनके कुछ समर्थक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस दरियादिली से उन्हें हासिल क्या हो रहा है?

पूरी दुनिया के लिए परोपकार का झंडाबरदार बनने का जोख़िम उठाकर उन्होंने ख़ुद को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्ताना चेहरे के तौर पर तो पेश नहीं कर दिया है?

या फिर क्या वे एक खुदमुख़्तार खिलाड़ी हैं जिनका इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रोपैगैंडा के लिए कर रही है?

जैक मा से ऐसे सवाल पूछने वालों में उनके आलोचकों से लेकर उनके समर्थक तक हैं.

ऐसा लग रहा है कि वे चीन की कूटनीति के नियम-क़ायदों पर ही चल रहे हैं. ख़ासकर जब वो ये तय करते हैं कि उनके दान का फ़ायदा किस देश को मिलना चाहिए.

लेकिन इसके ख़तरे भी हैं. चीन में जैक मा अपने बढ़ते रसूख की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में शीर्ष पर बैठे ईर्ष्यालु नेताओं का निशाना बन सकते हैं.

ऐसा नहीं है कि दरियादिली दिखाने वाले उद्योगपतियों की भीड़ में जैक मा सबसे ऊपर हैं.

दूसरे कई उद्योगपतियों ने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए कहीं ज़्यादा पैसा दान में दिया है.

ट्विटर के जैक डॉर्सी ने एक अरब डॉलर देने की घोषणा की है.

उद्योगपतियों के प्राइवेट एकाउंट से दिए जाने वाले चंदे पर नज़र रखने वाली अमरीकी निगरानी संस्था 'कैंडिड' का कहना है कि कोविड-19 के डोनर्स की लिस्ट में जैक मा 12वें नंबर पर हैं.

लेकिन इस लिस्ट में महत्वपूर्ण मानी जानी वाली मेडिकल सप्लाई का जिक्र नहीं है.

कोविड-19 की महामारी की आज जो स्थिति है, उसमें तो कुछ देशों के लिए पैसे की मदद से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मेडिकल सप्लाई है.

एक सच तो ये भी है कि उद्योगपतियों की इस लिस्ट में केवल जैक मा ही ऐसे हैं जो मेडिकल सप्लाई ज़रूरतमंद देशों को पहुंचा सकते हैं.

मार्च से ही 'जैक मा फाउंडेशन' और उससे जुड़े 'अलीबाबा फाउंडेशन' ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लातिन अमरीका और यहां तक कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहे जाने वाले ईरान, इसराइल, रूस और अमरीका मेडिकल सप्लाई वाले कार्गो विमान भेजना शुरू कर दिया था.

जैक मा ने कोरोना वायरस की वैक्सीन रिसर्च के लिए भी लाखों रुपए की मदद दी है.

उनके गृह राज्य जेजियांग में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करने वाले डॉक्टरों की मेडिकल सलाह की हैंडबुक का चीनी भाषा से 16 अन्य भाषाओं में अनुवाद कराया गया है.

लेकिन सुर्खियां जैक मा की तरफ़ से भेजे जा रही मेडिकल सप्लाई को ही मिल रही है.

जैक मा की जीवनी लिखने वाले डंकन क्लार्क कहते हैं, "जैक मा के पास वो पैसा, रसूख और काबिलियत है कि हांगझु से मेडिकल सप्लाई लेकर कोई प्लेन इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में या फिर दुनिया में जहां कहीं भी इसकी ज़रूरत हो, लैंड कर सकता है. ये लॉजिस्टिक का बिज़नेस है. उनकी कंपनी यही करती है. उनके लोग, उनका राज्य सबका यही काम है."

जैक मा की शोहरत एक ऐसे करिश्माई इंग्लिश टीचर की है जिसने चीन की सबसे बड़ी टेक्नॉलॉजी कंपनी खड़ी कर दी.

जैक मा के अलीबाबा को कुछ लोग 'पूरब का अमेजॉन' भी कहते हैं.

साल 1999 में चीन के प्रोडक्शन हब कहे जाने वाले तटीय शहर हांगझु के एक छोटे से अपार्टमेंट में जैक मा ने अपनी कंपनी शुरू की थी.

उसके बाद से अलीबाबा ने तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अहम कंपनियों में अपनी जगह बना ली.

अली बाबा की मौजूदगी चीन के इंटरनेट बिज़नेस, बैंकिंग और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सभी जगहों पर है.

जैक मा की खुद अपनी हैसियत 40 अरब डॉलर से ज़्यादा है.

साल 2018 में उन्होंने आधिकारिक रूप से अलीबाबा के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था.

तब उन्होंने कहा था कि वो परोपकार पर फोकस करने जा रहे हैं. लेकिन अलीबाबा के बोर्ड में उन्होंने अपनी एक स्थाई जगह बना रखी है.

दौलत और शोहरत, दोनों ही पैमानों पर वो चीन की सबसे ताक़तवर शख़्सियतों में से एक हैं.

ऐसा लगता है कि जैक मा की दरियादिली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से ख़याल रखा जा रहा है.

जैक मा और अलीबाबा फाउंडेशन ने ऐसे किसी भी देश को कोई मदद नहीं दी है जिनका ताइवान से किसी तरह का औपचारिक संबंध है.

ताइवान चीन का पड़ोसी और कूटनीतिक प्रतिद्वंद्वी है.

जैक मा ने ट्विटर पर बताया कि वो लातिन अमरीका के 22 देशों को मदद पहुंचा रहे हैं.

ताइवान का पक्ष लेने वाले होंडुरास और हेती जैसे देशों ने चीन से मेडिकल सप्लाई की मदद मांगी थी लेकिन ये देश के जैक मा की 150 देशों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सके.

बार-बार मांगे जाने के बावजूद जैक मा और अलीबाबा फाउंडेशन ने मदद पाने वाले देशों की पूरी लिस्ट जारी करने से मना कर दिया.

उनका कहना है कि फ़िलहाल वे इतने विस्तार से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं.

हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन देशों को ये मदद हासिल हुई है, वहां चीन की साख काफ़ी मज़बूत हुई है.

Following donations to 150+ countries & regions, we will provide 100M masks, 1M N95 masks, and 1M test kits to @WHO. The supplies will be distributed to those in most need. Together, we must move faster and with confidence to overcome this global challenge. #OneWorldOneFight