वुहान लैब से ही निकला है कोरोना वायरस, क्या अमेरिका को मिल चुका है कोई ठोस सबूत ?

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 मई: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की पैदाइश का पता लगाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो हुक्म दिया है, वह काफी सोच-समझकर दिया है। उन्होंने सत्ता संभालने के चार महीने तक इस फैसले के लिए इंतजार किया और अब जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें 90 दिन का वक्त दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह पता लगाना है कि जिस वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, क्या वो वाकई चीन के लैब से निकला है या दूसरे शब्दों में कहें कि क्या यह वायरस प्रकृति से नहीं, मानवीय सोच की विकृति से पैदा हुआ है ?

English summary

Coronavirus originated from the Wuhan Institute of Virology in China, to find that the US has probably gathered some strong evidence