दुनिया के इन 10 देशों में अभी तक नहीं पहुंचा है कोरोना वायरस, जानिए उनके नाम और क्यों हैं कामयाब

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 20: कोरोना वायरस बीमारी जिसे कोविड -19 भी कहा जाता है, उसे हमारी दुनिया में आए दो साल हो चुके हैं और पिछले दो सालों में कोविड की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों लोग इस वायर, की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने शिक्षा से लेकर यात्रा तक...करीब करीब हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और अब जबकि कई वैक्सीन आ चुके हैं, तब कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट लोगों की जिंदगी में काल बनकर मंडरा रहा है।

English summary

The whole world is troubled by the corona virus for the last two years, but these 10 countries of the world have not yet been touched by the corona virus.