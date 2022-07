चीन का जासूसी जहाज पहुंचेगा श्रीलंका? भारत की सख्ती के बाद कोलंबो से आई प्रतिक्रिया

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 29 जुलाई : श्रीलंका में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खबर है कि चीन अपने जासूसी जहाज यूआन वांग 5 के साथ हंबनटोटा बंदरगाह पर दस्तक देने जा रहा है। चीन के इस ऐलान के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हालांकि, श्रीलंका ने इसे अफवाह करार दिया है ( Colombo denies reports on Chinese ship Yuan Wang 5 to dock in Hambantota port )।

English summary

Sri Lanka’s Defence Ministry on Thursday denied reports that a Chinese research vessel involved in space and satellite tracking would enter the Hambantota port in August this year, even as India sent a “clear message” that it was monitoring the ship’s progress “carefully”.