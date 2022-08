भारत के कड़े तेवर से डरा श्रीलंका, चीन की जासूसी जहाज को लौटाने के लिए लिया बड़ा फैसला

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 6 अगस्त : श्रीलंका ने चीन से कहा है कि वह हंबनटोटा बंदरगाह पर अपने अंतरिक्ष -उपग्रह ट्रैकर जहाज यूआन वांग 5 की यात्रा को टाल दे। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि, जब तक दोनों सरकारों के बीच कोई और सलाह-मशविरा नहीं हो जाता है तब तक के लिए खोजी जहाज को श्रीलंका आने से रोक दिया जाए। बता दें कि, बीजिंग का यह जासूसी जहाज 11 अगस्त को हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। यह चीनी 'वैज्ञानिक शोध जहाज' 11 अगस्‍त को हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है, जिसे श्रीलंका ने पैसा नहीं चुका पाने की एवज में चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया है। (Colombo asks china to defer visit of spy ship Yuan Wang 5 at Hambantota)

English summary

The Sri Lankan government has asked the Chinese government to defer the visit of its space-satellite tracker ship Yuan Wang 5 at Hambantota port “until further consultations” are made between the two governments. The spy ship was scheduled to dock at Chinese leased Hambantota port on August 11 for refueling and leave on August 17.