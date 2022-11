Climate Change:साल 2015 से 2022 सबसे गर्म रहने का अनुमान, इस वर्ष 1.15 डिग्री ज्यादा तापमान- WMO की रिपोर्ट

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पिछले कुछ वर्षों में धरती पर तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्व औद्योगिक काल से तुलना करें तो वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि 1 डिग्री से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका असर ये हुआ है कि हाल के वर्षों में समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी की रफ्तार अनुमानों से भी तेज होने लगी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार मौजूदा साल अबतक पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्म रहा है। इस साल एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं भू-स्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान है।

English summary

Climate Change:According to the report of the World Meteorological Organization, in the last eight years, the highest temperature has been recorded. The final estimate will be released in April.