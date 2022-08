200 साल पुराने पेड़ में हुआ अचानक बड़ा धमाका, जानें क्यों हुआ 'विस्फोट', क्या यह हमारे लिए खतरे की घंटी है?

International

oi-Artesh Kumar

पोर्टलैंड, 10 अगस्त : अमेरिका में ऑरेगोन के सबसे बड़े शहर (Portland, Oregon's largest city) पोर्टलैंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इससे भी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि, इलाका हीटवेव के कारण तवे की भांति तप रहा है। खबर है कि, पोर्टलैंड में एक 200 साल पुराने ओक का पेड़, इस असहाय गर्मी को सहन नहीं कर पाया और उसमें विस्फोट हो गया।

English summary

A branch from the huge oak brought down powerlines during a week of extreme temperatures in excess of 35C, with an expert warning such incidents could become more frequent due to climate change