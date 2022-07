सीरिया खूनी संघर्ष में 17 लोग मारे गए, जानें क्यों मचा बवाल

International

दमिश्क, 28 जुलाई : दक्षिण सीरिया के स्वीडा प्रांत में सशस्त्र निवासियों ( rare clashes in Syria Sweida) और गिरोहों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कम से कम 17 लोग मारे गए,जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को इस खूनी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। बता दें कि, ड्रुज-बहुमत प्रांत ज्यादातर खूनी संघर्ष से बचा हुआ है। हालांकि, बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के कारण यहां पर छिटपुट रैलियां देखने को मिलीं।

English summary

At least 17 people have been killed and dozens wounded in the southern Syrian province of Sweida in clashes in between armed residents and gangs aligned with the security agencies, activists and local media said on Thursday.