अफगानिस्तान को लेकर भारत में बहुत बड़ी बैठक, दिल्ली में सीआईए और रूसी सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख मौजूद

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 08: अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत में बहुत बड़ी बैठक चल रही है। जिसमें भाग लेने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख और रूस की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख दिल्ली पहुंचे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों उच्चाधिकारियों ने दिल्ली का दौरा किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सीआईए प्रमुख ने भारतीय एनएसए अजीत डोवाल के साथ बैठक की है, वहीं अब रूसी सुरक्षा प्रमुख के साथ भारत की बैठक होने वाली है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि रूसी सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख भारतीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं।

English summary

The head of the CIA and the head of the Russian Security Agency have arrived in Delhi ahead of the SCO and Quad meeting.