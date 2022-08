चिनूक हेलीकॉप्टर में आई बड़ी खराबी, US आर्मी ने 400 हेलीकॉप्टर्स को सेवा से रोका, टेंशन में भारत

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 31: अमेरिकी सेना ने इंजन में खराबी आने की घटनाओं के बाद एच -47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े को रोक दिया है। ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के सबसे प्रमुख हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता रहा है, जिसमें वियतनाम युद्ध से लेकर मध्य पूर्व में युद्ध में अमेरिकी सेना का काफी साथ दिया है। लेकिन, अब यूएस आर्मी ने सेवा में तैनात 400 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया है, जिसके भारत भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रमुख खरीददार रहा है।

English summary

India's response has come after the US Army has taken 400 Chinook helicopters out of service after an engine failure.