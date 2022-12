वो चाइनीज सिंगर कौन है, जो जानबूझकर हुई कोरोना पॉजिटिव ? खुद से ये दवा ली और ठीक भी हो गई

एक लोकप्रिय चाइनीज सिंगर जेन झांग खुद जानबूझकर कोविड संक्रमित हुई। न्यू ईयर की पार्टी की पूर्व संध्या पर कंसर्ट के दौरान इंफेक्शन का खतरा ना रहे, इसलिए की यह हरकत। बवाल के बाद मांगी माफी।

चीन में कोरोना वायरस ने बड़ी तबाही मचानी शुरू की है। चीन के वुहान से कोरोना वायरस निकलने के बाद से पूरी दुनिया में पिछले तीन साल से हाहाकार मचा था, लेकिन अब जाकर चीन खुद इसकी भयानक चपेट में आ चुका है। वहां लाखों मौतों की वैज्ञानिक भविष्यवाणियां की जा रही हैं। लेकिन, ऐसी स्थिति में वहां की एक पॉपुलर सिंगर ने खुद को जानबूझकर कोविड से इंफेक्ट करवा लिया। और तो और उसने खुद यह खुलासा सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कर दिया। इसको लेकर वहां काफी बवाल मच गया, तब जाकर उसने अपनी वह पोस्ट डिलीट कर दी और माफी मांगी है। उसका कहना है कि वह न्यू ईयर के कंसर्ट के दौरान संक्रमित नहीं होना चाहती थी। उसका यह भी कहना है कि वह खुद अपने इलाज से ठीक हुई है।

