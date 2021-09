कोल्ड ड्रिंक गटगने वाले हो जाएं सावधान, कोका कोला पीने के बाद लड़के ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, सितंबर 24: चीन में 22 साल के एक लड़के की डेढ़ लीटर कोका काला पीने से मौत हो गई है। अब उसकी मौत का खुलासा डॉक्टरों ने कर दिया है। डॉक्टरों में 22 साल के लड़के की मौत के पीछे की जो वजह बताई है, वो ना सिर्फ काफी सनसनीखेज है, बल्कि लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। डॉक्टरों ने तमाम जांच करने के बाद कहा है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर डेढ़ लीटर कोका कोला पीने की वजह से लड़के के पेट में गैस का ऐसा गुबार बना, जिसे उसका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई।

English summary

In China, a 22-year-old boy died after drinking one and a half liters of Coca-Cola. The doctors have revealed the cause of death.