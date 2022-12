चीन में 20 दिनों में कोरोना वायरस के 25 करोड़ मरीज, स्वास्थ्य विभाग का डेटा लीक, भयानक तबाही

चीन पिछले 3 सालों से ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपना रहा था, लेकिन पिछले महीने भारी प्रदर्शन के बाद इस पॉलिसी को अचानक हटा लिया गया। लिहाजा, चीन में वायरस हवा की रफ्तार से फैल गया है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Covid In China: चीन में कोरोना वायरस का भयंकर विस्फोट हुआ है और चीन सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का सीक्रेट डेटा लीक हो गया है, जिसमें आशंका जताई गई है, कि दिसंबर महीने के आखिरी 20 दिनों चीन में कोरोना वायरस से करीब 25 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। चीनी अधिकारियों के इस डेटा लीक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि, चीन के अंदर इस खतरनाक वायरस ने कितना कहर मचाया होगा, कितने लोगों की जान ली होगी और चीन की सरकार कैसे कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुकी है।

चीन में कोरोना से होने वाली मौतों को कैसे छिपाया जाता है? असली आंकड़े देखकर डर जाएंगे

English summary

Leaked data from health officials in China has revealed that there could be 25 crore corona patients in the month of December.