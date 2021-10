भारतीय सीमा पर तैनात चीनी सैनिक बीमारी से हैं परेशान, लद्दाख में साजिश रचने वाले टॉप कमांडर की मौत

International

बीजिंग, अक्टूबर 08: लद्दाख में भले ही चीन ने हजारों सैनिकों को भारत के पास तैनात कर रखा हो, लेकिन चीन के सैनिकों की लद्दाख में हालत पतली हो रही है। दो महीने पहले खबर आई थी कि, भारतीय सीमा के पास तैनात चीनी सैनिकों को हर महीने बदला जा रहा है, क्योंकि वो लद्दाख के मौसम में अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं और अब खबर आई थी कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन की सेना के टॉप कमांडर की बीमारी से दर्दनाक मौत हो गई है।

English summary

During the clash with Indian soldiers, the commander of the Western Command of China, posted near the Indian border, has died of illness.