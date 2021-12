जानिए कैसे जासूसी के जाल में दुनिया को जकड़ रहा है ड्रैगन? जिनपिंग के इस कदम से भारत पर खतरा

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, दिसंबर 21: चीन अपने राष्ट्रीय खुफिया तंत्र को एक खतरनाक हथियार के तौर पर गलत तरीके से दुनियाभर से जानकारियां जुटाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। चीन जंग सिर्फ हथियार से ही नहीं जीतना चाहता है, बल्कि चोरी कर वो दुश्मन को खोखला भी करना चाहता है। पहले चीन दुनियाभर से टेक्नोलॉजी की चोरी के साथ साथ जानकारियों की चोरी व्यक्ति आधारित, या फिर व्यापार आधारित जासूसों के जरिए करता था, जिसके लिए चीन की सरकार बकायदा पैसे खर्च करती थी। लेकिन, अब चीन ने जासूसी का तरीका बदला है। वहीं, दुनियाभर में चीन द्वारा की जा रही जासूसी और जासूसी के तरीके पर बड़ा खुलासा भी हुआ है, जो हैरान करने वाला है।

English summary

China is encircling the whole world with a web of espionage. After all, how does China spy in countries around the world and what happens after spying, know.