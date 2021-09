सरकार बनाने से पहले तालिबान के लिए चीन ने खोला 'खजाना', खुले रहेंगे काबुल में चीनी दूतावास

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/काबुल, सितंबर 03: तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तालिबान सरकार कैसे चला पाएगा? ऐसे में तालिबान लगातार वैश्विक समुदाय से मान्यता मांग रहा है। जिसमें उसे चीन की तरफ से बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। तालिबान को आर्थिक मदद देने के लिए चीन तैयार हो गया है। तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि चीन ने आर्थिक मदद देने का वादा किया है।

English summary

The Taliban have claimed that China has agreed to help Afghanistan financially and that the Chinese embassy in Kabul will remain open.