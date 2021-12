20 करोड़ लोगों से उनका धर्म छीन लेगा चीन, 'नास्तिक' बनाने के लिए शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान

International

बीजिंग, 6 दिसंबर: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर धार्मिक गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जिनपिंग ने सभी धर्मों को चीनी संस्कृति में बदलने की मुहिम छेड़ दी है, ताकि वो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंदर रहकर काम करें, जिसकी विचारधारा पूरी तरह से नास्तिक है। बता दें कि जिनपिंग पहले से ही खुद को एक तरह से पूरी जिंदगी के लिए सत्ता पर काबिज कर चुके हैं; और जब दुनियाभर में उनपर दूसरे धर्म के लोगों को कुचलने के आरोप लग रहे हैं, तब उन्होंने उसे सत्ताधारी पार्टी के कंट्रोल में लाने का काम शुरू कर दिया है।

Chinese President Xi Jinping has called for control of the Communist Party of China on religious matters, has started the process of its sinicization