तालिबान को लेकर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी, आर्थिक मदद नहीं दी तो भुगतना होगा अंजाम

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 30: तालिबान को लेकर चीन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। चीन ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से आग्रह किया है कि तालिबान को सरकार चलाने में दुनिया के देश सहयोग करें। चीन की तरफ से ये बयान तब दिया गया है, जब अमेरिका करीब-करीब अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल चुका है और एक दिन बाद अमेरिका का मिशन भी अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि अगर तालिबान को सरकार चलाने में मदद नहीं दी गई, तो फिर दुनिया को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।

English summary

China warned America, saying that if Afghanistan is not financially supported, then the whole world will have to face dire consequences.