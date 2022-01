खरबों रुपये खर्च कर दुनिया के नेताओं को खरीद रहा है चीन, क्या भारतीय नेता भी चीन के हाथों बिके?

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन/नई दिल्ली, जनवरी 14: ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई-5 ने ब्रिटिश संसद को आपातकालीन चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, ब्रिटिन में पिछले कई सालों से क्रिस्टीन ली नाम की एक चायनीज जासूस एक्टिव है, जिसने ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को करोड़ों रुपये 'चंदा' दिए हैं और चायनीज जासूस ब्रिटिश नेताओं को करप्ट कर रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। वहीं, खुलासा हुआ है कि, चीन की सरकार ने दुनियाभर के भ्रष्ट नेताओं को खरीदने के लिए खरबों रुपये खर्च किए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या भारत में भी चीन के जासूस एक्टिव हैं? क्या भारतीय नेताओं को भी चीन के जासूसों ने 'चंदा' दिया है और क्या भारत में चीन के जासूस हैं या नहीं, इसको लेकर जांच होगी?

चीन की महिला जासूस ने कई ब्रिटिश सांसदों को फंसाया? खुफिया एजेंसी MI5 के खुलासे से मची सनसनी

English summary

China has spent trillions of rupees to establish political supremacy in the world and the question is, do Chinese spies exist in India too?