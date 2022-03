चीन ने अपने हजारों नागरिकों से मुंह फेरा, यूक्रेन में उनका हाल क्या है ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कीव, 7 मार्च: भारत जल्द ही यह घोषणा करने की स्थिति में आने वाला है कि उसने यूक्रेन में फंसे अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। हालांकि, एक भारतीय नागरिक की जरूर वहां दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन, आप हैरान होंगे कि चीन शुरू से अपने नागरिकों से मुंह फेरे रहा है। जबकि, भारतीयों की तुलना में यूक्रेन में मुश्किल से एक-चौथाई चीनी नागरिक भी नहीं थे। लेकिन, वह हाल ही में अपने नागरिकों को निकालने की मुहिम शुरू कर पाया है, लेकिन हजारों की तादाद में अभी भी चाइनीज वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें शी जिनपिंग सरकार की ओर से कोई पूछने वाला नहीं है। कह दिया गया है कि जो करना है खुद ही अपने स्तर पर करें।

English summary

Chinese citizens trapped in Ukraine are not getting the full support of the Xi Jinping government and many complain that they have been left on their own