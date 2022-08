राजनाथ सिंह की जापान, मंगोलिया दौरे पर 'ड्रैगन' की पैनी नजर, जानें क्यों डर रहा है चीन!

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/बीजिंग, 26 अगस्त : भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) अगले महीने मंगोलिया और जापान की यात्रा करेंगे। खबर है कि, चीन इसकी पल-पल की अपडेट लेता रहेगा। चीन कभी नहीं चाहता है कि, भारत की किसी भी पड़ोसी या अन्य देशों से अच्छे रिश्ते बने। खासकर वह भारत-जापान के बीच बढ़ती दोस्ती का तो बिल्कुल भी हिमायती नहीं है। आने वाले 8 सितंबर को टू प्लस टू की दूसरे राउंड की वार्ता होने वाली है। इस बैठक में भारत और जापान के विदेश व रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले राजनाथ मंगोलिया के दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं।

English summary

Chinese state media, meanwhile, said on Friday that close ties between New Delhi and Tokyo should not target a “third country in the backdrop of the upcoming high-level meetings”.