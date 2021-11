चीन और श्रीलंका में बढ़ा तनाव, क्या भारत हिंद महासागर में खींच पाएगा ड्रैगन के खिलाफ 'लक्ष्मण रेखा'?

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो/नई दिल्ली, नवंबर 14: श्रीलंका की कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वो येन केन प्रकारेण श्रीलंका से बदला लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। लिहाजा, पिछले कुछ महीनों से चीन और श्रीलंका के बीच की खाई ना सिर्फ बढ़ गई है, बल्कि दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक संबंधों में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। हालांकि, इस मौके पर भारत पूरी तरह से श्रीलंका के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन सवाल ये है, कि क्या भारत आने वाले वक्त में चीन को हिंद महासागर से दूर रखने में कामयाब हो पाएगा?

Timeline: Seawin won open bid, signed contracts, passed tests of China and Int'l agency designated by Ceylon Fertilizer, shipped before due. NPQ SL disagreed in halfway, called toxic/harmful. Ship refused. Third party test refused. L/C payment obligation refused. PBSL blacklisted pic.twitter.com/mMbzqxdwJi

भारत की इज्जत हजम नहीं कर पा रहे तुर्की के राष्ट्रपति, मोदी को मिले 'स्पेशल ट्रीटमेंट' पर भड़के

English summary

Sri Lanka has refused to bow down to the pressure of China, so the big question is, will India be able to stop China in the Indian Ocean.