LAC पर झड़प के बाद चीन ने तोड़ी चुप्पी, जानिए भारत के साथ संघर्ष पर क्या बोला ड्रैगन?

अरुणाचल प्रदेश पर लगातार चीन की नजर बनी हुई है और इससे पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच संघर्ष हो चुका है।

China on Arunachal Border Clash: भारत के साथ एलएसी पर झड़क के बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने कहा है कि, भारत के साथ सीमा पर स्थिति 'स्थिर' है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने-सामने की झड़प होने के बाद चीन की यह पहली प्रतिक्रिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि, "जहां तक हम समझते हैं, चीन-भारत सीमा की स्थिति समग्र रूप से स्थिर है।"

India-China Conflict: China's response has come to the fore 12 hours after the news of the clash with India in Arunachal Pradesh's Tawang sector.