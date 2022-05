पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने क्यों बनाना चाहता ड्रैगन?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 20 मईः चीन, पाकिस्तान में सैन्य चौकियों का निर्माण करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। हालिया समय में पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले को रोकने के लिए चीन यह प्रयास कर रहा है। कराची, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) परियोजनाओं के स्पॉन्सरशिप में किए जा रहे कई परियोजनाओं पर पाकिस्तान में हजारों चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता कि उसकी इन परियोजनाओं में कोई खलल पड़े।

English summary

China is reportedly pressurising Pakistan to let it construct military outposts for its citizens working in Pakistan, in the wake of recent terrorist attacks against the Chinese nationals in the country.