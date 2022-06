'ड्रैगन' लान्च करेगा मानवसहित अंतरिक्ष यान, जानें क्या है मकसद

International

बीजिंग, 4 जून : चीन रविवार को एक अंतरिक्ष यान लान्च करने वाला है जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्री होंगे। छह माह के मिशन पर जाने वाले इस अंतरिक्ष यान के जरिए देश के स्पेस स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा जो फिलहाल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। शनिवार को CMSA (China Manned Space Agency) ने यह एलान किया। अंतरिक्ष यात्री चेन डोंग, लियू यांग और काइ शुझे इस शेनझोउ-14 (Shenzhou-14) अंतरिक्षयान से रवाना होंगे। इसे रविवार को चीनी समय अनुसार 10: 44 मिनट पर जीउकान सैटेलाइट लान्च सेंटर से भेजा जाएगा।

निर्माण कार्य है मकसद

चीन ने आज (शनिवार) तीन सदस्यीय अंतरिक्ष यात्रियों के दल की घोषणा की जो शेनझोउ-14 अंतरिक्षयान से 6 महीने के अभियान पर रवाना किए जा रहे हैं। यह दल पृथ्वी का चक्कर लगा रहे चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करेगा। जानकारी के मुताबिक शेनझोउ-14 अंतरिक्षयान चेन डोंग, लिउ यांग और चाई शुझे को लेकर जाएगा जो निर्माणाधीन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ जाएंगे। शेनझोउ-14 अंतरिक्षयान को उत्तर पश्चिमी चीन के जिकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से रविवार को लॉन्ग मार्च-2एफ रॉकेट के जरिये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

अंतरिक्ष स्टेशन गया था चीन

जानकारी के मुताबिक पिछले महीने चीन का एक मालवाहक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवश्यक सामान लेकर निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन गया था। चीन के हैनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से तियानझोउ-4 नामक अंतरिक्ष यान को लांग मार्च-7वाई5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह अंतरिक्ष यान करीब सात घंटे के बाद अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया था।

जानकारी के मुताबिक, मालवाहक अंतरिक्ष यान से चीन के तीन यात्रियों के अंतरिक्ष में छह महीने रुकने के लिए आवश्यक सामान, अनुसंधान उपकरण और अन्य कलपुर्जे भेजे गए। इसकी मदद से चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के मरम्मत कार्य को भी अंजाम दे सकेंगे। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 2003 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था।

