भारत में बहुत बड़ी जासूसी का खुलासा, डिफेंस, टेलीकॉम समेत भारत सरकार के विभागों को किया गया टारगेट

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 18: पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सेना से पिटने के बाद चीन की सेना भारत के खिलाफ बहुत बड़ा जासूसी करवा रही है और रिपोर्ट है कि चीनी सेना के जासूसों ने भारत के कई अहम ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के जासूस भारत में एयरोस्पेस, डिफेंस, भारत सरकार, खनन और टेक्नोलॉजी संगठन को टारगेट पर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेडफॉक्सट्रॉट चीनी सेना के कहने पर भारत के अहम प्रतिष्ठानों को टारगेट पर ले रही है।

English summary

China's army PLA has done a lot of espionage in India and many departments of the Indian government including India's defense sector, telecom companies have been targeted.