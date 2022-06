भारत-चीन तनाव : अमेरिकी जनरल ने की टिप्पणी, भड़क गया 'ड्रैगन', कहा, आग लगा रहा है USA

International

बीजिंग, 9 जून : अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ़्लिन ने नई दिल्ली में कहा कि भारत के साथ लगी सीमा पर चीन ने जो इन्फ़्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, वह काफ़ी चिंताजनक है और जिस स्तर की वह सैन्य गतिविधियां कर रहा है, वे आंखें खोलने वाली हैं. इस पर चीन भड़क गया और इसे निंदनीय करार दिया।

भड़क गया चीन

चीन ने 'आग में घी' डालने डालने की कुछ अमेरिकी अधिकारियों की कोशिशों की आलोचना की और कहा कि चीन तथा भारत के पास वार्ता के जरिये उचित तरीके से अपने मुद्दों को सुलझाने की इच्छाशक्ति और क्षमता है।

पूर्वी लद्दाख में स्थिति को चिंताजनक

पूर्वी लद्दाख में स्थिति को चिंताजनक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए. फ्लिन की टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। बता दें कि, कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए. फ्लिन ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति को चिंताजनक करार दिया था।

आग में घी डाल रहे अमेरिकी अधिकारी

झाओ ने कहा, यह सीमा विवाद चीन और भारत के बीच है (और) दोनों पक्षों के पास वार्ता के जरिये उचित तरीके से मुद्दे के समाधान के लिये इच्छाशक्ति और क्षमता है। झाओ ने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डाल रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं। यह निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि वे क्षेत्रीय शांति व स्थिरता में योगदान के लिये ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति ठीक हो रही है, जहां दोनों पक्षों के बीच दो साल से अधिक समय से सैन्य गतिरोध देखा गया है।

स्थिति स्थिर हो रही है

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ने कहा, 'कुल मिलाकर वहां स्थिति स्थिर हो रही है और दोनों देशों के बलों ने पश्चिमी खंड के अधिकांश क्षेत्रों में पीछे हटने की जरूरत महसूस की है।

कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे चिंताजनक

बता दें कि, भारत यात्रा पर आए फ्लिन ने बुधवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) का अस्थिर और कटू व्यवहार मददगार नहीं है और भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, वह चिंताजनक है।

English summary

The reaction by China came in the wake of remarks made by US Army's Pacific Commanding General Charles A. Flynn who is on a four-day visit to India. Flynn had on Wednesday in an interaction with journalists talked about the "alarming" infrastructure development by China along its borders with India in the Ladakh sector, and called the Chinese activities in that region "eye-opening".