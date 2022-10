चीन में नवविवाहितों को फोन कर पूछ रही है सरकार, 'बच्चा कब करोगी?' जन्म दर बढ़ाने पर क्यों तुले हैं जिनपिंग

International

China News: चीन जन्म दर बढ़ाने के लिए बेचैन हो चुका है। अब वहां नई-नवेली शादीशुदा महिलाओं पर जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जाने लगा है। चीन का यह तरीका दुनिया के सामने आ भी नहीं पाता, यदि एक नवविवाहिता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी चाइनीज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की होती। हालाांकि, सरकार ने उसका ऑरिजनल पोस्ट तो डिलीट करवा दिया है, लेकिन उसकी वजह से चीन में आबादी बढ़ाए जाने के लिए सरकारी हथकंडों का पोल खुल गया है। खास बात ये है कि इसी महीने चीन ने आधिकारिक तौर पर माना है कि उसकी युवा जनसंख्या घटने लगी है और इसे पटरी पर लाने के लिए नई जनसंख्या नीति स्थापित करने का ऐलान किया गया है।

China News:Chinese government is calling the newlyweds and asking them to have a child soon. The Communist Party government is adopting many measures to stop the declining birth rate,