घटिया हरकत पर उतरा चीन, श्रीलंका के झंडे को डोरमेट बनाकर बाजार में उतारा, श्रीलंका ने जताई आपत्ति

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो: दूसरों की जमीन पर नजर रखने वाला चीन अब ओझी और घटिया हरकत पर उतर आया है। चीन में श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को पैर पोंछने वाला डोरमेट बनाकर बाजार में उतार दिया गया है। ई-कॉमर्स साइट्स पर श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज की डोरमेट बनाकर बिक्री की जा रही है। जिसको लेकर अब श्रीलंका ने कड़ी आपत्ति जताई है।

राष्ट्रीय ध्वज को बनाया डोरमेट

चीन में श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को डोरमेट बनाकर ऑनलाइन बेचा जा रहा है। ये खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ। जिसे लेकर अब श्रीलंकार सरकार की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन सरकार की तरफ से चीनी विदेश मंत्रालय में आपत्ति जताई गई है। श्रीलंका सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि 'ई-कॉमर्स साइट्स अमेजन पर श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को डोरमेट बनाकर बेचा जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। जो बेहद आपत्तिजनक है'। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन स्थिति श्रीलंका एंबेसी के विदेश सचिव एडमिरल प्रोफेसर जयनाथ कोलंबज ने श्रीलंका सरकार की चिंता को चीन के सामने रखा है। श्रीलंका की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज को डोरमेट का उत्पादन करने और बिक्री करने को लेकर आपत्ति जताई गई है।

एमेजन कंपनी में शिकायत

डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थिति अमेजन के ऑफिस में भी श्रीलंका के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि चीन ने श्रीलंका को खरबों रुपये का कर्ज दे रखा है। और साल 2016 में श्रीलंका द्वारा कर्ज नहीं लौटाने पर चीन ने श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं, श्रीलंका की एक और रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने हंबनटोटा बंदरगार अगले 99 साल के लिए और लेने का करार किया हुआ है। श्रीलंका में चीन अपने कदम काफी तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी चीन एक टर्मिनल का निर्माण कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ श्रीलंका भी चीन की गोद में बैठने को तैयार है।

On Flag Mat issue:

National Flags must be fully respected.

Concern has been conveyed for investigation.

Similar products are sold by sellers from various countries on Amazon.

China has been supporting Sri Lanka for its peace, prosperity and dignity for decades.

full text:👇 pic.twitter.com/sSnOSkp2xP