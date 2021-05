बेकाबू होकर धरती पर गिरे 21 हजार किलो के रॉकेट जैसा ही रॉकेट फिर से चीन ने छोड़ा, पता नहीं इस बार क्या होगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, मई 30: इसी महीने अंतरिक्ष से बेलगाम होकर धरती पर गिरने वाले 21 हजार टन वजनी रॉकेट की ही तरह का एक और रॉकेट चीन ने फिर से शनिवार को लॉन्च किया है। चीन के पिछले रॉकेट ने एक हफ्ते तक पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था। और आशंका जताई गई थी ये ये रॉकेट धरती पर जहां भी गिरेगा, वहां तबाही मचा सकता है। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने चीन के इस ऑउट ऑफ कंट्रोल हो चुके रॉकेट को लेकर चिंता जताई था। हालांकि, बाद में चीन का बेकाबू रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा था। गनीमत रही की किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उस वक्त उस क्षेत्र से कोई विमान या जहाज नहीं गुजर रहा था। लेकिन, एक बार फिर से चीन ने ठीक वैसा ही रॉकेट फिर से लॉन्च कर दिया है और इस बार ये चीनी रॉकेट क्या करेगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

English summary

A rocket similar to the rocket that fell in the Indian Ocean has been launched again by China for its space station.