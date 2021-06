तिब्बत में भारतीय सीमा के पास चीन ने शुरू की पहली बुलेट ट्रेन, अरूणाचल में भारत की बढ़ी टेंशन!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 25: रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में चीन ने पहली बुलेट ट्रेन चलाकर भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा गया है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से अरूणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शह न्यिंगची के बीच में चीन ने बुलेट ट्रेन शुरू किया है। (फोटो क्रेडिट- पीपुल्स डेली)

English summary

China has started operating bullet train in Tibet near the border of Arunachal Pradesh with India, it is a matter of concern for India.