भारत के लिए खतरे की घंटी! डोकलाम क्षेत्र में तेजी से निर्माण कर रहा है चीन, भूटान ने साधी चुप्पी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 12: पूर्वी लद्दाख और अरूणाचल प्रदेश से सटे इलाकों मे चीन काफी तेजी के साथ निर्माण कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित जमीन पर भी काफी तेजी के साथ निर्माण कार्य कर रहा है और एक दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण चीन कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। (सभी तस्वीर फाइल)

English summary

China is doing very fast construction work in the Doklam area near the Bhutan border, which is an alarm bell for India.