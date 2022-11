चीन में तियानमेन कांड दोहराने की तैयारी? दर्जनों शहरों में प्रदर्शन देख चढ़ा शी जिनपिंग का पारा, डरी दुनिया

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

China Protest: चीन में एक बार फिर से इतिहास खुद को दाहरा सकता है और कम्युनिस्ट पार्टी के निशाने पर एक बार फिर से हजारों लोग आ सकते हैं। अपने विरोधियों को जान से मारने के लिए कुख्यात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो राष्ट्रपती शी जिनपिंग की इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों की संख्या में वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें हटाते हटाते प्रशासन की सांस फूल रही है। वहीं, शंघाई में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष भी शुरू हो गई है और चीन के मामले में ये काफी दुर्लभ मामला है, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट शासन में लोगों को बोलने और प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, लिहाजा अब दुनिया को तियानमेन कांड का डर सताने लगा है, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने 10 हजार से ज्यादा लोगों को मार दिया था।

It’s on in China. They are now shouting “Freedom” pic.twitter.com/JNZ2nlHCIt

China. This is how you fight the NWO. 🇨🇳 pic.twitter.com/7WuV8JXB4m

सफेद कागज कैसे बना चीन में प्रदर्शन का प्रतीक? पेपर देखते ही भड़क रहा जिनपिंग प्रशासन, दुर्लभ तस्वीरें

English summary

The Communist Party has started preparations to crush the demonstrations in China and now people are afraid of repeating the Tiananmen incident.