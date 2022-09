यूएन में तीसरी बार चीन बना रोड़ा, पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को काली सूची में डालने से रोका

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राष्ट्र, 17 सितंबर : ऐसा लगता है कि चीन पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को बचाने की आड़ में भारत के शांति प्रयासों को विफल करना चाहता है। खबर के मुताबिक,बीजिंग ने एक बार फिर से पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को काली सूची में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर रोक दिया है। बता दें कि, चार महीनों में 'ड्रैगन' देश ने तीसरी बार ऐसा कदम उठाया है। आतंकी साजिद मीर भारत के वांछित आतंकवादियों में से एक है और 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता (conspirators) है।

English summary

China has blocked a proposal by the US and India at the United Nations to blacklist top Pakistan-based Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorist Sajid Mir, one of India's most wanted terrorists and the main handler of the deadly 2008 Mumbai attacks, in the third such move by Beijing within four months.