चीन ने पाकिस्तान नेवी को सौंपा सबसे बड़ा और अत्याधुनिक स्टील्थ वॉरशिप, भारत की बढ़ेगीं मुश्किलें?

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/इस्लामाबाद, नवंबर 09: चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए हर वक्त चाल चलते रहते हैं और अब चीन ने सोमवार को सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, उसे पाकिस्तान को सौंप दिया है। जिसके बाद विश्व की सबसे कमजोर मानी जाने वाली पाकिस्तान नेवी को बहुत बड़ा बुस्चअप डोज मिला है और इस्लामाबाद को अब भारत से 'मुकाबला' करने में मदद मिलेगी। चीन ने पाकिस्तान नेवी को ये वॉरशिप भारत के खिलाफ ही सौंपी है।

English summary

China has handed over the largest stealth warship to Pakistan, after which the capability of the Pakistan Navy will increase significantly, while India's difficulties in the Arabian Sea may increase.