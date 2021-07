अब China में बंदर से निकले खतरनाक Virus से फैला संक्रमण, पशु चिकित्सक की मौत की पुष्टि, लैब में करता था काम

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 17: विश्व को कोरोना वायरस से दहला देने वाले चीन में फिर से एक वायरस ने संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है और चीन ने इस बात को कबूल भी कर लिया है। चीनी के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कबूल किया है कि चीन में बंदरों से संक्रमण फैला है, जिसमें एक पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। चीन के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है।

English summary

In China, a veterinarian has lost his life after coming in contact with the BV virus that originated from the monkey. China has confirmed the virus infection.