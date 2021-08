अफगानिस्तान के अकूत 'खजाने' पर ड्रैगन की नजर, हड़पने के लिए तालिबान को चीन ने दिया ललचाने वाला ऑफर

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/काबुल, अगस्त 16: अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होते ही ड्रैगन ने अफगानिस्तान के अकूत खजाने पर कब्जा करने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया है और सोमवार को चीन ने तालिबान को अपने खेमे में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा ललचाने वाला ऑफर दे दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दिया है कि तालिबान को मान्यता देना चीन के पक्ष में है, इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने तालिबान को अगला जो ऑफर दिया है, उस ऑफर से इनकार करना तालिबान के लिए नामुमकिन के बराबर है।

तालिबान के लिए बड़ी खुशखबरी, चीन, रूस और पाकिस्तान कर रहे हैं मान्यता देने की तैयारी

English summary

China has made a big offer to the Taliban. It is believed that Xi Jinping wants to capture the rare treasure of Afghanistan.