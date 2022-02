यूक्रेन संकट पर अपने ही पड़ोस में घिर गया चीन, बोला-ताइवान से कोई तुलना नहीं

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 23 फरवरी: यूक्रेन संकट पर चीन एक तरह से रूस की तरफदारी करने में लगा हुआ है। लेकिन, जब ताइवान से यह मसला उठा तो चीन के शासकों का दिमाग ठनक गया। उसने तुरंत ही कहना शरू कर दिया कि यूक्रेन और ताइवान के बीच में कोई तुलना ही नहीं है। गौरतलब है कि चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है और जबरन कब्जा करने की धौंस भी दिखाता है। आए दिन चीन के फाइटर जेट भी ताइवान की वायुसेना में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क ताइवान भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने में कभी पीछे नहीं रहता है। बुधवार को फिर से दोनों देशों के बीच का यह विवाद सुर्खियों में आ गया और चीन ने अपनी दलीलें देने की कोशिशें की हैं।

English summary

China has become uneasy over Taiwan's response to the Ukraine crisis, saying there is no comparison between Ukraine and Taiwan