यहां ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम, सबसे बड़ी आबादी वाले देश में छा गया संकट

बीजिंग, 16 अगस्त : दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन जनसाख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। यहां जन्म दर रिकॉर्ड कम होने से सरकार चिंतित हो गई है। चीन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 2025 से देश की जनसंख्या तेजी से घटने लगेंगी। इन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए चीन ने मंगलवार को, परिवारों से अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों के लिए अलग से स्कीम भी दे रही है। कहा जा रहा है कि, ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो नकद लाभ मिलेगा।

English summary

China on Tuesday announced a slew of perks aimed at encouraging families to have more babies, as birth rates hit a record low and officials warned that the population will start to shrink by 2025.