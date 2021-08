चायनीज वायरस ने चीन में मचाया कहर, नई लहर से 31 राज्यों में लोकल लॉकडाउन, वुहान में अफरा-तफरी

International

oi-Abhijat Shekhar

वुहान/बीजिंग, अगस्त 04: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर, दूसरे देशों की बेबसी का फायदा उठाने वाला चीन अब बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस महामारी की चपेट में फंस गया है। एक दिन पहले तक चीन के 18 प्रांतों में ही कोरोना वायरस के मामले मिले थे, लेकिन आज चीन के 31 प्रांतों में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चीन में बेहद सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वहीं, चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था, उस वुहान में लॉकडाउन की आहट से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है।

चीन के वुहान में फिर खतरनाक हुआ कोराना वायरस, स्कूल कॉलेजों को किया गया बंद, हर नागरिक का होगा टेस्ट

English summary

Local lockdown has been imposed in 31 states of China due to Corona virus. At the same time, fear of lockdown has created panic in the city of Wuhan.